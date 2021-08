O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta segunda-feira que as conversas com a oposição que começaram há três dias no México estão sendo bem sucedidas e comemorou a assinatura de um memorando que formalmente iniciou as negociações.

"Acho que o diálogo já é um sucesso. As conversações de paz entre a Venezuela e os setores extremistas da direita começaram bem, já são bem sucedidas. Tenho o documento original do México em minhas mãos e sinto que ele tem vida própria", declarou o presidente em entrevista coletiva, na qual segurava o memorando.