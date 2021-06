O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, conversou por telefone nesta quarta-feira com o presidente eleito do Irã, o clérigo ultraconservador e chefe do judiciário Ebrahim Raisi, na qual disse que eles concordaram em estreitar os laços entre os países.

"Tive uma conversa por telefone com Seyed Ebrahim Raisi, presidente eleito da República Islâmica do Irã. Concordamos em fortalecer nossos laços de irmandade e cooperação para avançar na luta conjunta contra as agressões imperiais contra nossos povos", escreveu Maduro, em sua conta do Twitter.