O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira, dia em que completa três anos desde a vitória eleitoral, que as eleições são "o único caminho possível" para recuperar a segurança e a justiça no país.

"Após três anos da vitória popular de 20 de maio, evocamos o espírito democrático e pacifista do povo venezuelano. Hoje, mais do que nunca, estamos convocados a transitar pelo caminho eleitoral, como o único caminho possível, para recuperar a segurança e a justiça social", disse Maduro no Twitter.