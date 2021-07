O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quinta-feira que está pronto para negociar com a oposição no México, embora ainda não esteja confirmado que o país da América do Norte sediará as conversas.

"Estamos prontos para ir ao México. O doutor (presidente do parlamento venezuelano) Jorge Rodríguez e o doutor (governador do estado de Miranda) Héctor Rodríguez já comunicaram a todas as delegações da oposição e do governo norueguês que estamos prontos para ir ao México", declarou o presidente venezuelano, mencionando também a Noruega, que se dispôs a mediar as negociações.