Um suposto espião americano foi preso no estado de Falcón, no norte da Venezuela, perto das refinarias Amuay e Cardón, disse nesta sexta-feira o presidente do país, Nicolás Maduro.

"Queria informar (...) que capturamos ontem, no estado de Falcón, um espião americano, espionando no estado de Falcón as refinarias Amuay e Cardón. Há todas as evidências, as fotos, os vídeos. Este espião é um fuzileiro naval que estava prestando serviços como fuzileiro naval em bases da CIA no Iraque", declarou Maduro em um evento de seu partido transmitido pela rede de televisão estatal.