19 out 2021

EFE Caracas 19 out 2021

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira que vai avaliar "o que vai acontecer" com o diálogo com a oposição após a extradição, de Cabo Verde para os Estados Unidos, do empresário colombiano Alex Saab.

Defendido como diplomata pelo governo venezuelano, Saab é alvo, nos EUA, de sete acusações de lavagem de dinheiro e uma de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.