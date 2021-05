O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira que a nova diretoria do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) foi escolhida após um acordo com "todos os setores da oposição" e considerou essa composição como um "grande passo" para fortalecer a institucionalidade, apesar de a eleição ter sido criticada por alguns opositores.

"Foi um acordo político, como deveria ser, dialogado e negociado com todos os setores da oposição, o que rendeu uma CNE muito forte do ponto de vista de sua institucionalidade, com membros de grande prestígio profissional, de grande diversidade", afirmou Maduro em um ato de governo.