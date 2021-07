O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta sexta-feira que as forças de segurança estão agindo de forma enérgica em Caracas para garantir a paz, após dois dias de tiroteios entre gangues armadas e policiais na parte ocidental da capital.

"Estamos agindo com força, de acordo com as leis e a constituição para garantir a segurança, que a paz vença", escreveu Maduro no Twitter.