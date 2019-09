O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que a reunião sobre o país realizada em Nova York entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e lideranças latino-americanas foi uma "vergonha".

"Isso foi uma reunião da vergonha e posso dizer pelos resultados, pelas caras, pela atitude. Fracassaram, não conseguiram nada, nem de bom nem de mau. Saíram com mais plena do que glória da reunião da vergonha que tiveram ontem esse grupo de capachos do imperialismo e o chefe do império", disse o líder chavista.