O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, informou nesta quarta-feira que seu governo vai pedir à Espanha a extradição do líder opositor Leopoldo López.

"Eu disse ao ministro das Relações Exteriores (venezuelano), Jorge Arreaza, para se comunicar com o ministro (espanhol) recentemente nomeado, o chanceler (José Manuel) Albares, para lhe mostrar todas as provas e solicitar a extradição do sr. Leopoldo López, o principal patrocinador dos golpes, da violência terrorista e agora desta violência criminosa", afirmou Maduro em um ato de governo transmitido pela emissora estatal "VTV".