O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que a conquista de uma das vagas no Conselho de Direitos Humanos da ONU é uma vitória do país contra uma suposta "campanha de pressão" liderada pelos Estados Unidos, com apoio do Grupo de Lima, do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM).

"Tremenda vitória da Venezuela enfrentando o complô, a conspiração, a campanha brutal do governo de Donald Trump, uma campanha de pressão, de perseguição contra os países do mundo, à qual se uniu o FMI e o Banco Mundial", afirmou Maduro.