9 out 2021

EFE Caracas 9 out 2021

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira que o país "alcançou a meta de 50%" da população "geral" vacinada contra a covid-19, sem especificar se o dado se refere a pessoas que receberam uma ou duas doses.

"Tenho que informar que, como nos comprometemos com a Venezuela, hoje na Venezuela estamos chegando a 50% da população em geral vacinada. Já vacinada 50%, hoje", disse Maduro durante um evento televisionado para comemorar o dia do médico comunitário integral no país.