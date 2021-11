O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira que respeita, mas não concorda com a decisão tomada pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) de abrir uma investigação formal sobre denúncias de violações de direitos humanos por parte das autoridades do país.

"Após esta avaliação e este debate, o procurador (do TPI) decidiu passar à fase seguinte para buscar a verdade. Como Estado, respeitamos sua decisão, embora lhe tenhamos dito que não concordamos", disse Maduro em um pronunciamento ao lado do procurador-chefe da corte internacional, Karim Khan. EFE