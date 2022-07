O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu nesta quarta-feira, no Palácio de Miraflores (sede do governo), o ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para analisar "o intercâmbio comercial e novos investimentos", segundo informou a emissora estatal “VTV”.

A emissora transmitiu algumas imagens da reunião entre Maduro e o chanceler do Catar e destacou que trata-se de um encontro que "sela ainda mais" as relações entre os dois países, cujo vínculo "transcendeu o comercial e o financeiro".