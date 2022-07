O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, elogiou nesta quinta-feira a postura de seu homólogo do México, Andrés Manuel López Obrador, em sua visita aos Estados Unidos, durante a qual pediu a ampliação dos programas de vistos de trabalho temporários para migrantes de seu país e da América Central.

"Reunião extraordinária do presidente Andrés Manuel López Obrador com o presidente (Joe) Biden, é histórica, a meu ver (...), a postura sólida, clara, diplomática, firme do presidente Andrés Manuel López Obrador em todas as questões da vida econômica, da imigração, da vida social, da relação política entre os EUA e o México", afirmou o presidente venezuelano em um ato televisionado.