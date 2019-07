O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou na segunda-feira ter exigido "uma retificação das mentiras" que, segundo ele, estão incluídas no relatório do Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre o país e afirmou que a alta comissária, Michelle Bachelet, "deu um passo em falso" com esse relatório.

Em entrevista coletiva no Palácio de Miraflores, Maduro informou que o Ministério das Relações Exteriores de seu país "exigiu uma retificação das mentiras, falsidades, manipulações" que contém o relatório da "senhora Bachelet".