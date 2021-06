O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exigiu nesta sexta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que "desbloqueie o dinheiro das vacinas" contra a covid-19, um dia depois que seu governo denunciou que US$ 10 milhões destinados pelo país caribenho ao mecanismo Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS), estavam retidos.

"Eu exijo hoje, 11 de junho, na Venezuela, que o governo de Joe Biden cesse o bloqueio do dinheiro da Venezuela para as vacinas do Covax, que o governo de Joe Biden desbloqueie o dinheiro para as vacinas para o povo da Venezuela", disse Maduro em ato transmitido pela rede estatal de televisão "VTV".