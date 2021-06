O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, liderou a operação militar de resgate de oito integrantes das Forças Armadas libertados ontem, após terem sido sequestrados no dia 23 de abril no estado de Apure, na fronteira com a Colômbia, por um grupo de dissidentes das Farc, segundo informou o alto comando militar Remigio Ceballos nesta terça-feira.

"O presidente da República, Nicolás Maduro, liderou a operação militar que conseguiu o resgate de um grupo de profissionais de nossas Forças Armadas Nacionais Bolivarianas que foram sequestrados por grupos terroristas e narcotraficantes na Colômbia", escreveu Ceballos, comandante operacional estratégico das Forças Armadas, em sua conta no Twitter.