O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, apresentou nesta quarta-feira, durante uma visita a Ancara, seu país como porta de entrada para investimentos e turismo procedentes da Turquia.

"Está na hora de os investidores turcos na Venezuela chegarem no turismo, na mineração, na indústria, na logística, nos bancos, no petróleo, no gás, no ouro, no carvão", declarou Maduro após um encontro com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.