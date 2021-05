Do "socialismo com peculiaridades chinesas" ao "socialismo bolivariano", a crise venezuelana não dá trégua, e o governo não para de buscar alternativas para conseguir respirar. Agora, os dois Nicolás Maduro (pai e filho) voltaram os olhos para a China para imitar suas Zonas Econômicas Especiais (ZEE).

O objetivo é atrair investimentos estrangeiros, mas com as peculiaridades habituais do Caribe. Por enquanto, o projeto está cercado de mistérios, e várias vozes da oposição temem que sirva para entregar recursos naturais a interesses estrangeiros.