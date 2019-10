O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou Alberto Fernández e a candidata a vice, Cristina Kirchner, pela vitória sobre Mauricio Macri nas eleições presidenciais da Argentina no domingo.

O peronista e líder da Frente de Todos foi eleito presidente no primeiro turno, com 48,01% dos votos, à frente do atual governante, que obteve 40,45%, com 95,88% da apuração concluída.