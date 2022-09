O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou nesta terça-feira seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, pela vitória de seu partido nas eleições regionais do último final de semana, que foram realizadas com pouca presença de candidatos da oposição e pouco interesse dos cidadãos, em meio à campanha militar na Ucrânia.

"Em nome do povo venezuelano, felicito o presidente Vladimir Putin pela contundente vitória do Partido Rússia Unida nas eleições regionais e municipais do último final de semana. Um apoio contundente do povo russo que ratifica sua liderança indiscutível", escreveu Maduro em sua conta no Twitter.