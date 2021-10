15 out 2021

EFE Caracas 15 out 2021

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu nesta quinta-feira que o rei da Espanha, Felipe VI, retifique suas ideias sobre a celebração de 12 de outubro, data que rejeita como Dia da Hispanidade, por homenagear uma das "mais sangrentas conquistas".

"É inaceitável que no século XXI uma nação que se orgulha de ser civilizada deva adorar o pior do seu passado: roubo, pilhagem, racismo e crimes de ódio cometidos durante mais de três séculos de ocupação pelo império espanhol no território de Abya Yala", diz Maduro em carta de dez páginas endereçada ao rei da Espanha.