EFE Caracas 1 out 2019

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu US$ 200 milhões à ONU nesta segunda-feira para repatriar os venezuelanos que emigraram ao Peru nos últimos anos, fugindo da severa crise econômica no país natal.

"Se os senhores me derem US$ 200 milhões, trago todos os venezuelanos do Peru de avião em um mês", disse o governante durante uma entrevista coletiva em Caracas.