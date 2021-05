O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou nesta terça-feira que pretende determinar o retorno das aulas nas escolas do país em outubro, "com todas as medidas de biossegurança", por acreditar que até lá a pandemia de covid-19 já terá sido controlada.

"Espero que o plano de vacinação que teremos entre os meses de junho, julho, agosto e setembro seja cumprido. Podemos obter as vacinas que nos garantiram e aplicá-las em mais de 70% da população", declarou.