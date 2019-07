O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reiterou neste domingo suas denúncias sobre a suposta "espionagem militar" que, afirmou, os Estados Unidos praticam contra seu Governo, denunciando nos últimos dias a incursão não autorizada de várias aeronaves no espaço aéreo venezuelano.

Maduro, que liderou no palácio presidencial de Miraflores o ato de encerramento da 25 edição do Fórum de São Paulo, que aconteceu em Caracas, asseverou que a Venezuela sofre a "perseguição" diplomática e financeira dos EUA, forte crítico da gestão do líder chavista.