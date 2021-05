O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira que está pronto para ter um conversa com representantes da oposição, em referência à proposta feita ontem por Juan Guaidó de abrir uma negociação sob algumas condições prévias enumeradas pelo ex-deputado.

"Eu concordo, (podemos negociar) com a ajuda da União Europeia, do governo norueguês, do Grupo de Contato (bloco internacional). Quando eles quiserem, onde quiserem e como quiserem, eu estou pronto para me reunir com toda a oposição para ver o que sai disso", declarou Maduro em um ato governamental transmitido pela emissora de televisão estatal "VTV".