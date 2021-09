O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, acusou nesta quarta-feira "setores do poder dos Estados Unidos" e o presidente da Colômbia, Iván Duque de gerar reações para "detonar o diálogo" entre o governo venezuelano e a oposição.

"Há uma reação de um setor do 'guaidocismo' que quer detonar o diálogo. Há uma reação da Colômbia, da oligarquia do tráfico de drogas e de Iván Duque, para detonar o diálogo, e há uma reação de setores do poder dos EUA para detonar o diálogo", declarou Nicolás Maduro durante uma reunião com representantes de produtores do país transmitida pela emissora estatal "VTV".