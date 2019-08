O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu nesta quarta-feira suspender a participação de representantes chavistas no processo de diálogo com a oposição em Barbados, mediado pela Noruega, devido ao apoio do líder do parlamento, Juan Guaidó, às novas sanções econômicas aplicadas contra o país pelo governo dos Estados Unidos.

"O presidente Nicolás Maduro decidiu não enviar a delegação venezuelana nesta oportunidade em razão da grave e brutal agressão cometida de maneira contínua e astuciosa por parte do governo (de Donald) Trump contra a Venezuela", disse o governo chavista em nota.