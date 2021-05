O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se reuniu com as hierarquias da Igreja Católica no país, com as quais já discutiu várias vezes por considerar que os religiosos fazem política a favor da oposição.

"Posso dizer que esta reunião que tivemos hoje é uma reunião de reconciliação, é uma reunião de perdão", declarou o chefe de Estado após uma reunião no palácio presidencial de Miraflores com o núncio apostólico na Venezuela, Aldo Giordano, e com o principal líder da Igreja no país, o cardeal Baltazar Porras.