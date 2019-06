O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vendeu em março 7,4 toneladas de ouro procedente das reservas do país - por um valor de US$ 300 milhões - para refiná-lo na África e assim evitar as sanções americanas, afirmou nesta terça-feira o jornal "The Wall Street Journal".

Segundo revelou o jornal, o metal precioso viajou da Venezuela até Uganda em um avião russo, onde a carga estava identificada como propriedade do Banco Central do país, para seu refinamento antes de ser exportado ao Oriente Médio, de acordo com fontes diplomáticas e policiais de ambos países.