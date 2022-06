O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viajará neste fim de semana para Teerã, após receber convite do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de acordo com informações veiculadas nesta quinta-feira pela imprensa do país persa.

O chefe de Estado venezuelano chegará à capital iraniana para uma visita de dois dias de duração, segundo a agência oficial de notícias "IRNA".