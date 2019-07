Uma rede ilegal de traficantes de água aproveitou a falta de serviços do governo nos bairros mais desfavorecidos da Índia para estabelecer um mercado negro de venda de provisões com preços que disparam em plena onda de calor, quando as temperaturas chegam perto dos 50 graus.

"A máfia não permite que o processo de fornecimento seja completo" nessas áreas oprimidas, disse à Agência Efe Dinesh Yadav, membro do Delhi Jal Board (DJB), órgão público responsável pela distribuição de água na capital indiana, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas.