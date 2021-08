Cinco anos depois de Nick Shelton sagrar-se campeão olímpico no Rio de Janeiro, Ben Maher, montando 'Explosion W', voltou a dar à Grã-Bretanha a medalha de ouro na prova individual de saltos no hipismo.

Maher subiu ao topo do pódio nos Jogos de Tóquio, superando na final da disputa, nesta quarta-feira, o sueco Peder Fredricson ('All In'), que ficou com a prata, assim como em 2016, e o holandês Maikel van der Vleuten ('Beauville Z'), que faturou o bronze - medalha que ele também havia conseguido em 2012, na prova por equipes.