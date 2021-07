O incêndio Bootleg, o maior entre dezenas atualmente ativos no oeste dos Estados Unidos, ultrapassou 80 mil hectares queimados nesta terça-feira, e os bombeiros advertiram que não esperam tê-lo completamente contido até o final do outono.

O fogo arde há uma semana no sudeste do estado do Oregon, ao longo da divisa com a Califórnia, e afeta uma área montanhosa e vegetação na Floresta Nacional de Fremont-Winema.