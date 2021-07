O maior dos diversos incêndios ativos nos Estados Unidos alcançou dimensões tão grandes que já gera suas próprias condições climáticas, o que dificulta o trabalho dos bombeiros, informaram as autoridades locais nesta terça-feira.

O fogo chamado de Bootleg, no sudeste do estado do Oregon e perto da fronteira com a Califórnia, já queimou mais de 157 mil hectares e destruiu 117 construções humanas desde que foi declarado, no início de julho. As chamas estão sendo combatidas por mais de dois mil bombeiros.