Autoridades cubanas afirmaram nesta quarta-feira que já está controlado o incêndio que atingiu uma base de depósitos de combustível em Matanzas, o maior incêndio industrial da história do país, que deixou um morto, 14 desaparecidos e mais de cem feridos.

O vice-chefe do departamento nacional de Extinção do Corpo de Bombeiros de Cuba, Alexander Ávalos Jorge, informou em entrevista coletiva o progresso do incêndio, que danificou quatro tanques de 50 mil litros cada desde sexta-feira.