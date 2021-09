O Chile, maior produtor de cobre do mundo, admitiu nesta terça-feira que tem certa preocupação com a crise financeira que afeta a empresa chinesa Evergrande, pois a quebra da gigante do setor imobiliário poderia impactar negativamente o preço do metal.

O ministro da Economia chileno, Lucas Palacio, disse que a crise de liquidez que afeta a Evergrande "pode impactar o preço de alguns metais, como o cobre e o ferro, porque são insumos que necessita para seguir com as suas construções".