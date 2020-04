A intenção da Universal Studios de lançar seus filmes diretamente na internet mesmo depois do fim da pandemia do novo coronavírus, manifestada nesta terça-feira, fez com que a maior rede de cinemas dos Estados Unidos, a AMC, ameaçasse não voltar a exibir os filmes da empresa.

"Esta mudança radical da Universal no modelo de negócios que existe atualmente entre nossas empresas nada mais é do que um inconveniente e é categoricamente inaceitável. Se seguirmos adiante, a AMC não licenciará nenhum filme Universal em nenhuma das nossas 1 mil salas de cinema do mundo", advertiu o presidente da AMC, Adam Aron, em carta.