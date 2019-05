A maioria de países da União Europeia (UE) vota neste domingo para escolher os representantes no Parlamento Europeu de mais de 500 milhões de pessoas durante os próximos cinco anos, um momento decisivo do projeto europeu diante da saída do Reino Unido e do crescimento de movimentos extremistas.

Os cidadãos de até 21 países comparecerão às urnas amanhã, fechando quatro dias de votação para escolher os parlamentares da próxima legislatura, um processo que começou na quinta-feira na Holanda e no Reino Unido.