Mais da metade dos trabalhadores latino-americanos está considerando uma mudança de carreira neste ano, depois de meses sentindo-se exausto e isolado no trabalho por causa da pandemia da Covid-19.

A informação é de um relatório divulgado nesta segunda-feira pela Microsoft com base em pesquisas e dados da rede social LinkedIn. O número de 53% é superior à média dos trabalhadores globais, dos quais 46% estão considerando uma mudança semelhante, o que aposta para um mercado altamente dinâmico nos próximos meses na região, especialmente quando o coronavírus for colocado sob controle e a atividade econômica for revitalizada.