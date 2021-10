29 out 2021

EFE Assunção 29 out 2021

A chefe de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde do Paraguai, Sandra Irala, revelou nesta sexta-feira que 55% dos casos de covid-19 registrados nos últimos dias no país são de pessoas que não se vacinaram contra a doença.

A especialista, que participou de entrevista coletiva semanal das autoridades locais para abordar a situação da pandemia no território paraguaio, aproveitou para fazer uma apelo pela ida aos postos de imunização.