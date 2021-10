2 out 2021

EFE Santa Cruz de Tenerife (Espanha) 2 out 2021

A lava da erupção do vulcão Cumbre Vieja, na de La Palma, na Espanha, já afetou 1.005 edifícios, principalmente casas, das quais 885 foram destruídas, enquanto que as emissões magnéticas continuam há duas semanas.

O diretor técnico do Plano de Prevenção de Riscos Vulcânicos das Ilhas Canárias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, declarou que a erupção deixou 28,3 quilômetros de estrada inutilizáveis. Entre as mais de 5,5 mil que tiveram de deixar a região, 201 estão hospedadas em um hotel enquanto as outras foram recebidas por amigos ou parentes.