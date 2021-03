Mais de 200 mil idosos se cadastraram para receber a vacina contra o novo coronavírus no Equador, afirmou nesta quarta-feira o secretário de Gabinete do governo do país, Jorge Wated, apesar dos problemas no site disponibilizado para o preenchimento dos dados pela população.

"A medida em que os dias forem passando, a saturação da página web irá caindo, e todos os nosso idosos estarão cadastrados no "Plano Vacinar-se", explicou o integrante da gestão liderada pelo presidente, Lenín Moreno.