Após os tiroteios ocorridos no fim de semana passado em El Paso, no Texas, e Dayton, em Ohio, mais de 200 prefeitos dos Estados Unidos pediram nesta quinta-feira para que os senadores retornem do recesso de agosto para avaliarem dois projetos de lei aprovados pela Câmara dos Representantes que tratam do controle de armas.

"Os trágicos eventos em El Paso e Dayton no fim de semana são só as últimas recordações de que a nossa nação não pode mais esperar que o nosso governo federal tome as medidas necessárias para evitar que as pessoas que não deveriam ter acesso às armas de fogo possam comprá-las", escreveram governantes em carta.