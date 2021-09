Um grupo de 221 jovens venezuelanos cruzou no fim de semana passado a fronteira com a Colômbia para fazer uma prova de vestibular, após as autoridades regionais de ambos os países terem chegado a um acordo para habilitar um corredor humanitário que permitisse a realização das Provas Saber.

"Há muito tempo eu não passava pela ponte (que separa Venezuela e Colômbia). Desta vez foi bastante cômodo para mim porque não tive que passar ilegalmente", disse María José Osorio, uma das beneficiadas, de acordo com um comunicado da prefeitura de Cúcuta, na Colômbia.