Cerca de 100 aviões dos Estados Unidos e outros países da coalizão internacional que lutaram na guerra no Afeganistão retiraram cerca de 21,6 mil pessoas de Cabul na segunda-feira, de acordo com informações divulgadas nesta terça pela Casa Branca.

Destes, aproximadamente 12,7 mil pessoas voaram a bordo de 37 voos militares dos EUA, incluindo 32 do modelo C-17; enquanto outros 8,9 mil evacuados embarcaram em 57 aviões de países europeus e outros membros da coalizão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).