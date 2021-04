Mais de 393 milhões de crianças em todo o mundo chegaram aos 10 anos de idade sem saber ler, conforme revelou nesta segunda-feira um relatório interativo que baseia a contagem em números coletados desde 2015, quando a ONU aprovou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A ferramenta multimídia, chamada "The Lost Potential Tracker", é o resultado de um projeto colaborativo entre a ONG Save the Children, a organização One Campaign e a Global Alliance for Education (GPE, na sigla em inglês) para monitorar a crise de aprendizagem em tempo real.