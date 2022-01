Mais de 50% da população da Europa terá contraído a variante ômicron do coronavírus nas próximas seis a oito semanas se o ritmo atual de contágios for mantido, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O prognóstico é baseado em uma estimativa do Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde (IHME) da Universidade de Washington, citado pelo diretor da OMS-Europa, Hans Kluge em entrevista coletiva nesta terça-feira.