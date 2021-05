A justiça da Venezuela condenou 54 pessoas, de um total de 85 detidos, pelo ataque marítimo fracassado contra o governo do presidente Nicolás Maduro ocorrido há um ano, informou nesta segunda-feira o procurador-geral da República, Tarek Saab, que também indicou que ainda há 63 pessoas para serem apreendidas.

Através de uma série de mensagens no Twitter, Saab detalhou que, após um ano do ataque conhecido como 'Operação Gideão", as autoridades prenderam 85 pessoas, e 54 delas admitiram participação na ação. Elas imediatamente foram condenadas na audiência preliminar a penas que variam de 12 a 24 anos de prisão, sem passar para a fase seguinte do processo criminal. Os 31 restantes terão suas audiências de julgamento no próximo dia 13.